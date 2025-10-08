Objavljeno: 8.10.2025 08:00

Boox razkril barvni bralnik s pisalom in Androidom

Boox P6 Pro je nov žepni e-bralnik, ki ga bo podjetje Boox na Kitajskem uradno predstavilo 9. oktobra.

Naprava bo na voljo v dveh različicah, z barvnim ali črno-belim zaslonom iz elektronskega črnila. Prvič v tem formatu bo ponudila tudi podporo za kartico SIM, kar pomeni, da bo mogoče uporabljati mobilne podatke in ne bo omejena zgolj na brezžično povezavo Wi-Fi. Barvna različica vključuje 16MP kamero, 8 GB RAM-a in 128 GB notranjega pomnilnika, ki ga je mogoče razširiti do 2 TB s kartico microSD. Zaslon naj bi uporabljal tehnologijo E Ink Kaleido 3, ki prikazuje 4096 barv (z gostoto 150 ppi za barvno vsebino in 300 ppi za črno-belo).

P6 Pro bo imel tudi podporo za digitalno pisalo, kar je novost za to velikost e-bralnikov Boox. Čeprav še ni znano, ali bo uporabniška izkušnja pri zapisovanju tako gladka kot pri konkurenčnem Remarkable Paper Pro Move, bo P6 Pro ponujal prednost polne Android podpore z dostopom do tržnice Google Play, kar pomeni večjo prilagodljivost pri izbiri aplikacij. Še vedno ni potrjeno, ali bo naprava omogočala klasične telefonske klice in sporočila SMS, vendar bo zmožnost uporabe mobilnih podatkov omogočila uporabo aplikacij, kot sta WhatsApp ali Zoom, tudi brez povezave Wi-Fi. Cena in globalna dostopnost zaenkrat še nista znani.