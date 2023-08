Bomo Zemljo reševali z vezji, ki se topijo v vodi?

Nemški proizvajalec polprevodnikov, Infineon Technologies AG, je napovedal proizvodnjo tiskanega vezja (PCB), ki se raztopi v vodi.

Soluboard, kakor se imenuje material, iz katerega bo izdelano vezje, bi lahko ponudil novo pot za zmanjšanje elektronskih odpadkov v tehnološki industriji. Soluboard je osnova za biorazgradljiv PCB, izdelan iz naravnih vlaken in visokozmogljivega polimera brez halogenov, ki ima veliko manjši ogljični odtis v primerjavi s tradicionalnimi vezji, izdelanimi iz kompozitov steklenih vlaken. Študija iz leta 2022, ki so jo izvedli na Univerzi v Washingtonu in pri Microsoft Research, je pokazala, da se Soluboard v vroči vodi raztopi v manj kot šestih minutah.

Poleg raztapljanja vlaken PCB postopek olajša tudi pridobivanje dragocenih kovin, ki so nanj pritrjene. Tovrsten reciklažen postopek bi privedel do višjih donosov pri pridobivanju dragocenih kovin in več kot razpolovil ogljični odtis v primerjavi s tradicionalnimi PCB-ji. Infineon je izdelal tri različne prototipe vezij s pomočjo Soluboarda. Trenutno uporablja raztopljivo PCB le za demonstracijske in evalvacijske plošče, pri čemer je trenutno v uporabi približno 500 enot. Vendar pa raziskuje možnost uporabe materiala za vse plošče z namenom širitve uporabe v prihodnjih letih. Na podlagi rezultatov stresnih testov načrtuje tudi zagotavljanje smernic za ponovno uporabo in recikliranje močnostnih polprevodnikov, odstranjenih iz Soluboardov, da bi zmanjšali možnost, da bi uporabni deli iz prihodnjih proizvodnih modelov končali kot odpad.