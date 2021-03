Boljši energijski izkoristek podatkovnih centrov - z OpenRMC

Upravljanje z računalniškimi bremeni in porabo energije je eden od ključnih dejavnikov v sodobnih podatkovnih centrih. V zadnjih letih so bili na tem področju narejeni veliki koraki naprej, vendar je večina inovacij uporabljenih predvsem v velikih hiper podatkovnih centrih, medtem ko so manjši in zasebni podatkovni centri ubadajo s čedalje večjimi težavami in stroški energije.

V pomoč prihaja novi odprtokodni projekt OpenRMC, ki nastaja pod okriljem organizacije Open Compute Project (OCP), ki stremi k odprti standardizaciji strežnikov in podatkovnih centrov. Za uspeh standarda je morda še bolj pomembno, da razvoj vodita družbi Inspur in Intel, ob tem pa pomoč nudita tudi Microsoft in družba Wiwynn. Cilj projekta je rešitev s temeljem na odprti programski in strojni opremi, ki omogoča boljši vpogled in nadzor porabe energije.

Rešitev OpenRMC cilja na upravljanje skupin strežnikov v strežniških omarah, kjer lahko srečamo različne modele in proizvajalce, vsakega s svojimi sistemom za upravljanje strežnikov. Ključni element teh strežnikov je tako imenovan Baseband Managamanet Controller (BMC), specializirani krmilnik, v bistvu kar pravcati mali računalnik, ki ga danes vsebujejo praktično vsi strežniki kar na osnovni plošči. Krmilniki BMC omogočaj nadzor strežnika na daljavo, vključno z vklopom in izklopom na daljavo, dostopom do konzole in diagnostičnih orodij.

Krmilniki BMC imajo tudi dostop do številnih tipal v strežniku, ki lahko upraviteljem ponudijo koristne informacije za upravljanje in optimizacijo delovanja strežnikov. Težava je danes v temu, da je v tipičnem podatkovnem centru krmilnikov BMC ogromno, upravljanje vsakega posebej pa neučinkovito in zaradi pomanjkanja standardov oteženo.

Zato tu pride v poštev prihajajoči OpenRMC, ki združuje informacije iz različnih sistemov BMC pridobljene prek vmesnikov IPMI, kot so na primer krmilniki iLO, DRAC in OpenBMC. Predlagani standard nudi poenoten programski vmesnik API, ki omogoča upravljanje strežnikov v podatkovnem centru kot celote.

Po ocenah članov OpenRMC je prvi učinek lahko precejšen prihranek pri nadzoru energijske porabe strežnikov. Ker danes upravitelji nimajo jasnega vpogleda v porabo energije, imajo podatkovni centri tipično okoli 30% rezerve za nemoteno delovanje. Avtorji menijo, da boljše upravljanje lahko dolgoročno pomeni 15-25% prihranek porabe energije na tipično strežniško omaro. S stroškovne plati, pa tudi v luči varovanja okolja je to velik korak naprej.