Bolj inteligentna Siri še ni nared

Apple je sporočil, da bo uvedba naprednejših funkcij Siri, ki naj bi prinesle bolj osebno prilagojeno izkušnjo, trajala dlje, kot je bilo sprva načrtovano.

Podjetje iz Cupertina je sprva napovedalo, da bodo izboljšave digitalne pomočnice Siri na voljo že letos spomladi, vendar jih Apple zdaj predvideva šele za prihodnje leto. Nove funkcije Siri naj bi omogočale globlje razumevanje uporabnikovih osebnih okoliščin ter izvajanje dejanj znotraj in med aplikacijami. Razvoj se je zapletel in nekateri vodilni v podjetju so izrazili dvome o delovanju napovedanih zmožnosti. Po poročanju Bloomberga naj bi pri testiranju naleteli na resne probleme, zato strokovnjaki menijo, da bi bilo treba nekatere funkcije zasnovati povsem na novo.

Obstaja možnost, da bo resnično izboljšana in sodobna različica Siri na voljo šele z operacijskim sistemom iOS 20, kar pomeni, da je pred nami še dolgo čakanje na obljubljene izboljšave.