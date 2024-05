Objavljeno: 24.5.2024 05:00

Bojda nihče ne uporablja Binga, a ko poklekne, je to velik problem

Včeraj dopoldne okrog 9. ure je za dobro uro pokleknil Microsoftov iskalnik Bing, na kar bi se lahko cinično odzvali, da ga tako ali tako nihče ne uporablja. A izkazalo se je, da je internet precej bolj soodvisen, kot bi si mislili. Obstajajo ključne storitve, na katerih sloni dobršen del uporabniške izkušnje, in mednje sodi tudi Bing. Zato marsikaj ni delovalo.

Ko je Bing pokleknil, za kar razlog (še?) ni javno znan, je prenehal delovati tudi API za uporabo Binga. Tega izkorišča cel kup drugih storitev, ki so takisto postale neuporabne. Med bolj znanimi so na primer umetna inteligenca ChatGPT, kadar od nje terjamo iskanje po spletu, anonimni iskalnik DuckDuckGo, Microsoftov domači pomočnik Copilot itd.

Težave so se začele okrog 9. ure po slovenskem času, kar je sredi noči po ameriškem času. Slabo uro pozneje so Bing popravili, kmalu zatem pa je začel delovati tudi API. Ecosia, OpenAI in drugi so sporočili, da težavo preiskujejo. Ali bodo izsledki javni, ne vemo in v resnici niti ni pomembno. Nauk te zgodbe ni, kaj je šlo narobe, temveč kako se začno podirati domine. Moderni internet podpira sorazmerno malo število storitev, do katerih prek API dostopa cela plejada drugih. Če se ti temelji zamajejo, začne klecati tudi vse ostalo.