Boj proti spamu: ni več hiperpovezav v YouTube Shorts

Eden izmed problemov, ki je na YouTubu na prvi pogled skrit, a se zelo hitro pokaže, je spam. Zlasti kratki posnetki (Shorts), ki so jih uvedli predlani, so polni spama tako v opisih kakor komentarjih. Google bo sedaj poizkusil nekonvencionalen analogni ukrep: dezaktivirali bodo vse hiperpovezave v opisih, komentarjih in živem besedilu (feed). Prav tako ne bo več možno klikati na ikone družbenih omrežij ali kanalov. Novost začne veljati konec meseca.

Google sicer obljublja, da se bo boj proti hiperpovezavam s tem končal. Ukrep je bil nujen zaradi prevarantov, spammerjev in drugih nepridipravov. Na ta način bodo preprečili, da bi uporabnike neposredno vabili ali ukanili v obisk škodljivih vsebin.

Hkrati pa uvajajo še nekaj drugih novosti, s katerimi želijo preprečiti pretvarjanje za drugo osebo. V prvem četrtletju letos so zaradi tega ukinili kar 35 odstotkov več profilov kot lani, torej se problem povečuje. Ustvarjalci vsebin za Shorts pa so dobili še nekaj dodatnih orodij, denimo voiceovers.