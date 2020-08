Boeing 747 se posodablja z - disketami

Objavljeno: 13.8.2020 05:00

Legendarna letala Boeing 747-400, ki so z nami že od leta 1988, so vsa ta leta obdržala prazgodovinski računalniški artefakt. Posodabljajo se s 3,5-palčnih disket. Raziskovalci iz podjetja Pen Test Partners so po upokojitvi letal v British Airwaysu dobili možnost, da si pobliže ogledajo ta stroj. Posnetki so zanimivi in so jih predstavili na (letos virtualni) konferenci DEFCON.

Ko so letalo dizajnirali, so bile diskete na višku popularnosti. Letala potrebujejo redne posodobitve; ne kot Windows, a vseeno - navigacijske sisteme je treba posodabljati. To se še danes izvaja z disketami. Zato imajo letala 747-436 (konkretno ta model so si ogledali) disketni pogon in skladišče disket, saj je treba vsakih 28 dni posodobiti bazo z navigacijskimi podatki.

Čeprav je javnost najbolj navdušena nad tem dejstvom, to seveda ni glavni poudarek ali celo namen sprehoda. Raziskovalci, ki se ukvarjajo z računalniško varnostjo, so preverjali, ali je možnost s potniškega sedeža prek razvedrilnega sistema vdreti v letalske računalnike. Odgovor je bil ne – ker ni nobene dvosmerne komunikacije med razvedrilnim sistemom in nadzornimi sistemi. Sicer pa si poglejte celoten videoposnetek, ker je res poučen.