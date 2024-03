Objavljeno: 8.3.2024 05:00

Bodo standardi SIST po sodbi sodišča EU zastonj?

Kdor je kdajkoli iskal kakšen slovenski ali evropski standard, denimo SIST ali nemški DIN, je hitro ugotovil, da moda denarnico široko razpreti. Standardi večinoma niso brezplačno objavljeni, temveč se štejejo kot avtorska dela, zato se drago prodajajo. Nova sodba Sodišča EU pa utegne to v temelju zamajati.

Sodišče je ta teden odločilo, da so harmonizirani tehnični standardi z učinkom zakona brezplačno dostopni državljanom, prebivalcem in podjetjem v EU. Ta pravica se sicer lahko omeji iz razloga varovanja avtorskih pravic, a je treba tehtati tudi pravice javnosti oziroma javni interes.

Leta 2018 sta neprofitni organizaciji Public.Resource.Org in Right to Know od Evropske komisije želeli pridobiti dostop do standardov, ki se nanašajo na varnost igrač. Komisija je zahtevo zavrnila, zato sta organizaciji vložili tožbo na Splošno sodišče, ki je pritrdilo Komisiji. Sedaj pa je drugostopenjsko Sodišče EU razsodilo popolnoma drugače.

Omenjeni standardi so del pravnega rada, ker jih je treba spoštovati, če želimo izdelke prodajati v EU. To pa pomeni, da morajo biti javno dostopni, ker to terjajo načela pravne države in javnosti predpisov, je sklenilo sodišče. Omenjeni standardi morajo biti zato brezplačno javno dostopni.

V tožbi sodišče ni presojalo problematike intelektualne lastnine, hkrati pa velja le za standarde na področju igrač oziroma konkretni primer. A vendarle gre za pomembno precedenčno sodbo, ki lahko spremeni, kako se dostop do standardov v EU oblikuje. Trenutno so žafransko dragi – morda bodo kmalu zastonj

SIST se je že odzval in v izjavi za javnost zapisal, da sodba »ne izpodbija dejstva, da so harmonizirani standardi predmet avtorske zaščite. Prav tako sodba ne izpodbija dejstva, da dostop do dokumentov iz Uredbe 1049/2001 ne posega v obstoječa pravila o avtorskih pravicah, ki lahko omejujejo pravico tretjih oseb do razmnoževanja ali uporabe izdanih dokumentov.«

SIST

Sodišče EU