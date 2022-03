Objavljeno: 29.3.2022 14:10

Bodo SSDji potrebovali ventilatorje?

Vse višje hitrosti prihajajočih generacij pogonov SSD bodo morda za seboj potegnile tudi potrebo po aktivnem hlajenju – vsaj tako pravijo pri podjetju Phison, proizvajalcu krmilne elektronike za pogone SSD.

Nekateri novi pogoni NVMe že vključujejo hladilna rebra, v spletu že sedaj najdemo tudi aktivne hladilnike, torej rebra, združena z ventilatorjem. Pri Phison predvidevajo, da bodo vsaj hladilna rebra bolj pogosta pri pogonih PCIe Gen5, a da s časom predvidevajo vse večje potrebe tudi po aktivnem hlajenju. Za doseganje vse višjih hitrosti pisanja in branja podatkov potrebujejo namreč tudi vse zmogljivejšo krmilno elektroniko, to pa terja več energije, posledično tudi več segrevanja. Elektronika sicer postaja tudi vse varčnejša, a je dvig zahtevnosti strmejši kot pa napredek pri varčnosti delovanja – vsaj zaenkrat. Seveda je v igri tudi vprašanje celega sistema – težava zna biti večja v tesnih ohišji prenosnikov ali nizkih strežnikov 1U. Po njihovem pisanju je že okoli 50 stopinj celzija meja, pri katerih naj bi prišlo do počasnega nižanja hitrosti. Za zaščito pomnilniških celic NAND pa bi se pogon pri 80 stopinjah izklopil.