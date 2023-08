Bodo nove terminske pogodbe na kriptovalute pomenile novo rast?

Priljubljena kriptomenjalnica Coinbase je v ZDA dobila dovoljenje za prodajo terminskih pogodb na vrednosti kriptovalut, s čimer bodo dobro poučeni investitorji in institucionalni investitorji dobili enostavno možnost za vstop na trge kriptovalut. Povišan promet s kriptovalutami pa navadno pomeni rast njihovih tečajev.

Že sedaj več kot tri četrtine vseh poslov s kriptovalutami predstavljajo izvedeni finančni instrumenti in ne neposredni nakupi kriptovalut. Ti so bili doslej za institucionalne investitorje prepovedani sadež, ker so bila tveganja na nereguliranem trgu nesprejemljiva. Če pa bo sedaj Coinbase začel prodajati regulirane terminske pogodbe, bodo te dostopne tudi institucionalnim investitorjem.

Coinbase je dejal, da so tovrstni produkti ključni za večjo rast trg in širšo vključenost na trg kriptovalut. Kdaj bodo dejansko ponudili prve nove produkte, pa še niso razkrili. Takoj po objavi je delnica Coinbase pridobila tri odstotke vrednosti, bitcoin pa se kaj dosti ni premaknil.