Bo Wikipedija prenehala sprejemati kriptovalute?

Več kot 200 urednikov spletišča Wikipedija je od organizacije Wikimedia Foundation zahtevalo prenehanje sprejema prostovoljnih prispevkov v kriptovalutah.

Fundacija Wikimedia je lani prejela za okoli 130.000 dolarjev prispevkov v kriptovalutah – to je okoli 0,1 odstotek vseh lanskih prihodkov. Glavni razlog za omenjen predlog je visoka poraba energije pri rudarjenju kriptovalut. Vsaj tako pravi pobudnica predloga, urednica Molly White, ki je sicer tudi aktivistka proti uporabi kriptovalut. Njo podpira 231 urednikov z daljšim stažem, 94 pa je proti, tako so izglasovali zahtevek, ki so ga predložili fundaciji. Pravno gledano je fundacija sicer samostojna oziroma neodvisna od skupnosti. S strani Fundacije so sicer javili, da pobudo preučujejo.