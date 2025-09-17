Objavljeno: 17.9.2025 07:00

Bo poceni rabljenim licencam odklenkalo?

V Veliki Britaniji se ta teden pred prizivnim sodiščem nadaljuje sodni spor med podjetjem ValueLicensing in Microsoftom. Izid bo odločil, ali bo na Otoku ostala dovoljena preprodaja rabljenih licenc.

Trenutno v Evropi velja sodna praksa, da je preprodaja rabljenih trajnih licenc zakonsko možna in da je ni možno prepovedati. To s pridom izkoriščajo različne spletne strani in podjetja, ki za prgišče evrov nudijo licence za Windows 11, najnovejši Office in podobno.

ValueLicensing je podjetje, ki od tega živi. Microsoft trdi, da to ni dovoljeno in da lahko z licenčnimi pogodbami prepove nadaljnjo prodajo trajnih licenc. Pri tem gre za nadaljnjo prodajo v pravem pomenu besede, torej ko prvotni kupec programske opreme ne uporablja več, verjetno ker je programe nadgradil ali računalnike zavrgel – ali pa ker je prešel na naročniško financiranje. ValueLicensing Microsoftu očita tudi, da je ob prehodu na naročniške pakete nudil velike popuste, če so podjetja vrnila licence, namesto da bi jih prodala dalje.

ValueLicensing trdi, da mu je bila doslej prizadejana škoda v višini 270 milijonov funtov, pri čemer seveda misli na oportunitetno izgubo. Microsoft pa trdi, da ne gre samo za licence, temveč tudi za avtorske pravice za posamezne druge dele programov, denimo oblikovanje in grafični vmesnik, za katere evropska direktiva o nadaljnji prodaji ne velja.

Od odločitve sodišča je odvisno, kako se bo trg razvijal – ali umrl – v Veliki Britaniji, posredno pa tudi v EU.