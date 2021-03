Bo Netflix naredil konec deljenju uporabniških imen?

Objavljeno: 14.3.2021 13:00

Kot poroča BBC, so nekateri uporabniki Netflixa na zaslonu dobili opozorilo, da morajo imeti lastno uporabniško ime (in naročnino), če ne živijo skupaj z lastnikom uporabniškega imena, s katerim so se prijavili v storitev.

Netflix omogoča uporabo na več napravah z enim uporabniškim imenom. Vendar je v pravilih natančno določeno, da je to mišljeno (in dovoljeno) le za člane istega gospodinjstva. Starši gledajo na televizorju, otroci denimo na tablici ali telefonu. Vsi pa vemo, oz. poznamo primere, ko si več prijateljev deli stroške mesečne naročnine na Netflix in za ogled vsebin uporablja isto uporabniško ime.

Pri Netflixu (kot tudi pri drugih pretočnih storitvah) seveda niso naivni in zelo dobro vedo, da se to dogaja. Že leta 2016 je soustanovitelj in šef podjetja Reed Hastings dejal, da je t.i. »deljenje gesel« nekaj, s čemer se morajo sprijazniti, saj je težko zelo natančno razmejiti (in ugotoviti) kaj je legalno deljenje in kaj ne. Netflix stanje sicer redno spremlja, kot kaže pa se sedaj vendarle odločajo, da bodo tej uporabniški praksi poskušali narediti konec.

Uporabniki, ki so dobili opozorilo, da morda ne živijo v isti skupnosti z lastnikom uporabniškega imena (ni jasno, kako je bilo to ugotovljeno, morda na podlagi naslova IP), so morali »sorodstvo« potrditi s šifro, ki jo je lastnik dobil prek SMSa ali elektronske pošte.

Zanimivo je, da se to dogaja v letu, ko je Netflix podrl vse mogoče rekorde. V koronskem letu 2020 je pridobil kar 37 milijonov novih naročnikov (sedaj jih ima 200 milijonov) in ker so še nekoliko zvišali cene, so leto 2020 zaključili s kar 25 milijard dolarjev prometa in 2,8 milijard dolarjev dobička.

BBC