Bo Google umetno inteligenco uporabljal za orožje?

Ameriški tehnološki velikan Alphabet, lastnik Googla, je umaknil svojo obljubo, da ne bo uporabljal umetne inteligence za razvoj orožja in nadzornih orodij.

Spremembo etičnih smernic so pri podjetju Alphabet objavili v torek, tik pred predstavitvijo slabših finančnih rezultatov od pričakovanih. Posodobljene smernice ne vsebujejo več določila, da podjetje ne bo razvijalo tehnologij, ki bi lahko povzročile škodo. Vodja Googlove UI enote, Demis Hassabis, je odločitev utemeljil s potrebami spreminjajočega se sveta in poudaril, da mora umetna inteligenca prispevati k zaščiti nacionalne varnosti. V spletni objavi je skupaj s podpredsednikom za tehnologijo in družbo Jamesom Manyiko zapisal, da je v času naraščajoče globalne konkurence ključnega pomena, da demokracije prevzamejo vodilno vlogo v razvoju umetne inteligence, pri čemer bi jih morale voditi vrednote, kot so svoboda, enakost in spoštovanje človekovih pravic.

Novica je povzročila burne odzive in sprožila razpravo o etičnih mejah razvoja umetne inteligence, zlasti na področju avtonomnih orožnih sistemov. Britanski računalniški znanstvenik Stuart Russell je v preteklosti opozarjal na nevarnosti takšnega razvoja in pozval k vzpostavitvi globalnega nadzora.