Bo Google s svojim igralnim oblakom Stadia pogorel?

Google je v razvoj »igralnega oblaka« Stadia vložil ogromno. Razvoj je trajal 4 leta, lanskega aprila pa ga je na odru predstavil sam Googlov šef Sundar Pichai. Stadia naj bi postal nekakšen Netflix za igre. Zaenkrat mu ne kaže najbolje.

Ideja Stadie je odlična – namesto, da bi igre nalagali posamično ali pa jih poganjali iz ploščkov DVD/Bluray, nam jih bo preko internetne povezave pretočno »predvajal« kar Google. Težava je le v tem, da je treba v tak popolnoma nov ekosistem privabiti dovolj zunanjih in neodvisnih razvijalcev iger, sicer bo sistem obstal v klasičnem začaranem krogu jajce-kokoš.

Kot piše Business Insider, je danes, 4 mesece po uradni splavitvi platforme Stadia, na njej na voljo le borih 28 iger. Google sicer pravi, da naj bi jih bilo letos na voljo še dodatnih 120, med njimi tudi DOOM Eternal.

Očitno je veliko pomanjkanje podpore manjših in neodvisnih razvijalcev, ki vsi po vrsti pravijo, da jim je Google za razvoj ponudil premalo. Premalo denarja, premalo podpore, premalo uporabnikov in premalo zanesljivosti. Razvijalci se v določeno platformo podajo sami, če je tam dovolj potencialnih igralcev (kot to denimo velja za ekosisteme Playstation in Xbox), ali pa, če jim lastnik nove platforme ponudi dovolj denarja za začetni zagon. Tega z Googlove strani ni bilo. Razvijalci pa se še posebej bojijo Googlove pregovorne nezanesljivosti glede novih platform. Spomnimo se le že davno ukinjenih servisov kot so (bili) Google+, Buzz, Inbox in Daydream. Noben razvijalec ne želi vložiti v platformo, ki bo morebiti že naslednje leto mrtva. Ali bo v resnici tako, bomo sicer še videli.

Mimogrede, Google Stadia smo preizkusili tudi pri Monitorju, o njej pa boste lahko brali v naslednji številki.