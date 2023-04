Bo Apple končno govoril slovensko?

Evropska poslanka Irena Joveva in svetovalec ministrice za kulturo za medije Lenart J. Kučić pričakujeta, da bo Apple v svojih izdelkih kmalu podpiral slovenščino.

Ameriško podjetje Apple, ki proizvaja priljubljene elektronske naprave ter nudi vrsto spletnih in pretočnih storitev, tako kot Netflix in Disney+ še danes ne podpira slovenščine, čeprav je uradno prisoten na sončnem trgu pod Alpami in so njegove storitve na voljo v primerljivih jezikih.

Evropska poslanka Irena Joveva in svetovalec ministrice za kulturo za medije Lenart J. Kučić sta se srečala s predstavniki Appla, da bi se pogovorila o odpravljanju dotične težave. Joveva in Kučić sta se z Applom srečala večkrat in na več ravneh. Applovi predstavniki so ju sprejeli spoštljivo in so bili seznanjeni s problematiko. Zavedajo se napovedanih sprememb zakona o javni rabi slovenščine ter javnega mnenja, ki se lahko hitro obrne proti njim in razširi v mednarodni prostor.

Čeprav niso določili časovnice, sta Joveva in Kučić optimistična glede reševanja težav z jezikovno podporo v prihodnosti.