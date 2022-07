Objavljeno: 13.7.2022 10:00

BMW začenja z naročnino za – ogrevane sedeže

Enkratna prodaja, česarkoli, je le kapljica v morje v primerjavi z zneski, ki jih je mogoče zaslužiti z naročniškim modelom. To vedo tehnološki velikani, kot sta Microsoft ali Adobe in to začenja ugotavljati tudi avtomobilska industrija.

BMW je že leta 2019 prvič poizkusil kupce naučiti na naročnino – Apple CarPlay, sistem za povezovanje iPhonov, je kupcem v ZDA poskušal dodatno zaračunati 80 dolarjev mesečno ali pa za 200 dolarjev za dvajset let. Glede na to, da so vsi drugi proizvajalci omenjeno zmogljivost v avtomobile vgrajevali brezplačno (oz. so ceno vključili v samo ceno avtomobila), je bavarski proizvajalec namero še istega leta opustil.

Leta 2022 poskuša znova, vendar precej širše. V BMWjevih spletnih trgovinah v Veliki Britaniji, Nemčiji, Novi Zelandiji in Južni Afriki je mogoče z mesečno naročnino v avtomobilih vklopiti podporo za ogrevanje sedežev, ogrevanje volana, asistenčne sisteme, shranjevanje posnetkov iz varnostne kamere, samodejni vklop dolgih luči in celo dodatne zvoke motorja, ki jih avtomobil predvaja iz zvočnikov.

Avtomobili imajo za vse to že vgrajeno ustrezno strojno opremo, le izklopljena je, dokler ne sklenemo ustrezne naročnine.

O postopni usmeritvi avtomobilske industrije v naročnine smo v Monitorju že pisali:

