Bluetooth zvočnik, ki ga ni treba nikoli polniti

Švedsko podjetje Urbanista predstavlja prenosni zvočnik Malibu, ki se polni s pomočjo sončne energije.

Bluetooth zvočnik Malibu je tako kot drugi izdelki podjetja, na primer slušalke Los Angeles, opremljen s sončno ploščo Powerfoyle, ki jo je ustvarilo podjetje Exeter. Ta plošča je odporna proti vodi in prahu, kar zvočniku daje oceno IP67. Podjetje Exeger, ki stoji za tehnologijo Powerfoyle, pravi, da so njihovi izdelki šele začetek. Njihova solarna tehnologija deluje brez običajnih mrež na sončnih ploščah in se prilagaja tudi umetni svetlobi. Poleg tega Exeger razvija rešitve, ki posnemajo steklo, umetno usnje in druge materiale, ki omogočajo diskretno solarno polnjenje.

Oblikovanje zvočnika Malibu je zelo premišljeno. Gumbi so postavljeni na vrhu, ob robu sončne plošče, kar nas spodbudi, da zvočnik postavimo s sončno ploščo navzgor. Preko povezane aplikacije lahko spremljamo, kako hitro se zvočnik polni. Ker morda sončna energija ne bo vedno dovolj, ima zvočnik za rezervno polnjenje tudi USB-C priključek. Ne glede na način polnjenja, naj bi napolnjena baterija zdržala ves dan.

Kljub sončni tehnologiji je osnovna funkcija Malibuja predvajanje zvoka. Zvočnik z močjo 10W zveni presenetljivo dobro. Kupiti ga bo mogoče že konec septembra. V barvah Midnight Black in Desert Gray bo na voljo za za 150 ameriških dolarjev.