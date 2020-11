Blokada TikToka zaenkrat ustavljena

Objavljeno: 13.11.2020 10:19

Ameriško ministrstvo za trgovino je začasno ustavilo blokado kitajske aplikacije TikTok, ki bi morala včeraj stopiti v veljavo.

Pri tem čakajo na sodno obravnavo, ki se odvija v Filadelfiji, tam so uporabniki namreč vložili tožbo proti blokadi. Lastnik TikToka, podjetje ByteDance, je objavil dogovor z Walmartom in Oraclom, po katerem bi se ustanovilo skupno podjetje TikTok Global za upravljanje z ameriškim delom aplikacije (predvsem s podatki ameriških uporabnikov). Predsednik Trump naj bi podpiral tak dogovor, čeprav so pri TikToku pred kratkim povedali, da od ameriških oblasti niso slišali že dva meseca. Trump sicer trdi, da bi lahko podatki prišli v roke kitajskih oblasti, kar TikTok seveda zanika.