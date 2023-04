Bizarna največja težava avtonomnih vozil ni to, kar ste pričakovali

Med vrsticami smo že kdaj prebrali, da bo največja težava samovozečih avtomobilov vmesno obdobje, ko si bodo ceste delili s človeškimi vozniki, ki vozijo manj predvidljivo in mestoma bolj vsiljivo. V San Franciscu so izračunali, da so doslej avtonomna vozila povzročila vsaj 83 minut zamud javnih prevoznih sredstev, čeprav prvih sploh ni veliko na cesti.

Zamude povzročajo banalni razlogi. Samovozeči avtomobil ne opazi tramvaja in mu pripelje na progo, nato pa se ne umakne. Samovozeči avtomobil ne ve, kaj storiti ob delni blokadi križišča zaradi policijske intervencije, nato pa čaka. Samovozeči avtomobil blokira avtobus. Samovozeči avtomobil se je ustavil sredi ceste in se ni več premaknil.

Čeprav se slišijo peripetije nepomembne in malenkostne, skrivajo resno težavo. V teh avtomobilih, ki jih upravlja Waymo, ni nikogar. Voznik tramvaja lahko hupa do onemoglosti, pa se ne bo zgodilo nič. Dokler ne uspe priklicati upravljavca, kar traja več deset minut, če sploh uspe, avtomobil stoji in ovira promet. V nekaterih primerih gre zgolj za blokado prometa, spet drugič so morala vozila naglo zavirati, da so preprečila trčenje, kar je nevarno za potnike.

V San Franciscu so te nenadne ustavitve Waymovih avtomobilov bistveno večji problem od nezgod, ki jih praktično ne povzročajo. Za zdaj ne kaže, da bi se situacija izboljševala, kar pripoznavajo tudi oblasti. Nekaj bo treba ukreniti, dodajajo. Waymo in Cruise, ki upravljata floto teh vozil, trdita, da se iz vsakega incidenta učita in da jih je zanemarljivo malo. A da bodo dobili podaljšana dovoljenja za vožnjo, bodo morali oblastem dokazati, da to drži.

Wired