Bizaren hrošč v Hewlett-Packardovih SSD-jih

Hewlett-Packardu se je spet zgodil skorajda enak hrošč kot lani. Spet so namreč ugotovili, da bodo nekateri modeli njihovih SSD-jev po določenem številu ur delovanja preprosto utihnili. Gre za SAS SSD-je s kapacitetami 800 GB in 1600 GB, ki so jih prodajali samostojno in v nekaterih napravah. Diski iz prizadetih serij bodo po 40.000 urah prenehali delovati, kar se bo s prvimi začelo dogajati oktobra letos. Zato vsem svetujejo posodobitev firmwara, ki bo to nevarnost odpravila.

V takih primerih na plan udarijo vse slabosti SSD-jev, saj tako okvarjenega diska ne bo možno niti obuditi niti z njega dobiti podatkov. Medtem ko jih lahko s klasičnih diskov rešimo, dokler magnetni zapis ostane, je polprevodniške celice praktično nemogoče brati. In to se bo zgodilo tudi s temi pogoni, je opozoril Hewlett-Packard.

Prizadeti so modeli EK0800JVYPN, EO1600JVYPP, MK0800JVYPQ in MO1600JVYPR, ki jih najdemo v napravah HPE ProLiant, Synergy, Apollo 4200, Synergy Storage Modules, D3000 Storage Enclosure, StoreEasy 1000 Storage. Zanimivo je, da to ni prva tovrstna težava. Lani smo pisali o identični težavi z drugimi Hewlett-Packardovimi pogoni, ki jim je ura odbila po 32.768 po urah. In niso edini. Podobne težave so imeli tudi Sandiskovi in Dellovi izdelki.

Popravek