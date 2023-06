Bitka za Reddit ne pojenja, stran nedostopna

Na Redditu te dni divja prava bitka, v kateri trenutno zmagujejo moderatorji. Zaradi napovedane astronomske podražitve dostopa do strani prek API-jev, kar omogoča delovanje neoriginalnih aplikacij, so se začeli množični protesti. Trajalo je manj kot pol dneva, da je stran za tri ure klecnila.

Med protesti so upravljavci več kot 7000 kanalov (subreddit) označili kot zasebne, zaradi česar so postali nedostopni zunaj te množice ljudi. To pa je nepričakovano povzročilo težave tudi za uporabnike drugih kanalov. Spletna stran je bila od 16.15 do 19.26 po slovenskem času nedostopna, ker je tako množično spreminjanje kanalov odkrilo nepričakovane stabilnostne težave. Po domače: Reddit se je sesul.

V tem času je bil dostop do strani močno otežen. Protest traja od ponedeljka do srede (torej danes). Srž spora je zaračunavanje za dostop prek API. Doslej je bil dostop brezplačen, nove cene pa so tako astronomske, da bodo praktično vse aplikacije prenehale delovati. Te imajo dolgo zgodovino, saj segajo še v čas, ko Reddit sploh ni imel uradne aplikacije, zato so bile tedaj edini način za napreden dostop. Zaračunavanje API je normalno, a ne po tako visokih cenah, ki bi za posamezne aplikacije stale več milijonov letno. Reddit želi za 50 milijonov dostopov 12.000 dolarjev.