Bitka za procesorje v podatkovnih centrih

Trg procesorjev, ki so namenjeni pretežno hiper podatkovnim centrom, je izredno kompetitiven. Proizvajalci v današnjih časih na tem področju novosti predstavljajo hitreje, kot izdelke za potrošnike in navadno poslovno rabo.

Podjetje Ventana je tako lansiralo procesor Veyron V2 RISC-V, ki je s 192 jedri namenjen predvsem podatkovnim centrom in hiperskalerjem. Z vgrajenimi pospeševalniki bi lahko postal najmočnejši tekmec družbam AMD in Intel doslej.

Preseneča zlasti to, da so novost predstavili manj kot leto za predstavitvijo procesorjev Veyron V1, katere zlahka prekaša na področju V/I prenosov z uporabo vodil UCI-Express. Podjetje je šest 32-jedrnih čipletov V2 povezalo s hitrim vozliščem UCI-Express, to pa se lahko poveže tudi s pomnilnikom in komponentami prek krmilnikov DDR5 in PCIe 5.0.

Eden od najbolj obetavnih vidikov novega procesorja je prepustnost pri veliki količini podatkov. Interni podatki družbe kažejo, da 192-jedrni Veyron 2 RISC-V zlahka premaga številne konkurente, kot so 64-jedrni procesor Arm Neoverse V2, 56-jedrni procesor Intel Xeon SPR 8400+, 96-jedrni procesor AMD EPYC Genoa 9654 in 12-jedrni procesor AMD EPYC Bergamo 9754.