Bitcoin v tednu dni izgubil 15 odstotkov

Pred mesecem dni je bitcoin dosegel rekordnih 109.000 dolarjev, nato pa poti više ni več našel. Po večtedenskem opotekanju okrog meje 100.000 dolarjev je v zadnjem tednu izgubil 15 odstotkov in padel pod 85.000 dolarjev. Kaj se dogaja?

Še vedno velja pogledati od daleč in se spomniti, da do ameriških volitev novembra lani bitcoin ni presegel 70.000 dolarjev. Danes je še vedno opazno više od teh ravni. A vendarle je padec očiten, predvsem pa se je večji del zgodil v manj kot tednu dni.

Prvi razlog je seveda inherentna volatilnost bitcoina, pri katerem večji nihaji niso nič nenavadnega. Sprožilci so lahko mnogoteri, to pot verjetno kombinacija ukrepov nove ameriške administracije in splošnega gospodarskega stanja. Hitra rast po volitvah je bila posledica velikih pričakovanj od Trumpa, ki je velik zagovornik kriptovalut. A neomejenega vpliva vseeno nima, kar se kaže sedaj.

Zaupanje v kriptotrg je s svojim kriptožetonom TRUMP še dodatno omajal, prav tako je argentinska prevara, ki jo je podprl tamkajšnji predsednik Milei, dodatno spodkopala zaupanje trgov. Kovanci meme počasi izgubljajo privlačnost, to pa se preliva tudi na trg kriptovalut.

Od Trumpa so pričakovali tudi oblikovanje velikanskih državnih rezerv v bitcoinu, kar pa se ni zgodilo. Trenutno imajo okrog 198.000 bitcoinov, ki so jih pridobili z zasegi v kriminalističnih preiskavah. Pravosodno ministrstvo bo 69.370 bitcoinov prodalo, ne pa kupovalo novih.

Vse našteto se odraža v nekoliko nižji ceni, ko največja manija popušča. V preteklosti smo imeli že nekaj takšnih ciklov in bržkone jih bo precej tudi v prihodnosti.