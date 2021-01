Bitcoin rasel, prebil rekord, rasel, nekoliko padel, se pobral …

Minevajo točno tri leta od zadnjega mehurčka bitcoina, ki je vrhunec dosegel konec leta 2017, potem pa je dobro leto iskal dno. Rast v zadnjem tednu je poskrbela, da je bitcoin spet dosegel nove rekorde. Do kam še lahko gre?

Da bikom vsaj malo pešajo moči, kaže današnje dogajanje, saj je po eksplozivni rasti za več kot četrtino v zadnjem tednu danes v nekaj urah bitcoin telebnil za več kot 15 odstotkov. To bi bilo pri delnicah ogromno, pri obveznicah svarilo pred katastrofo, pri valutah pa vesoljni potop. V svetu kriptovalut smo tovrstnih nihajev bolj navajeni, zato se je bitcoin hitro pobral in trenutno kotira okrog 31.000 dolarjev. Včerajšnji vrh je bil tik pod 35.000 dolarji.

Vrednost vseh bitcoinov v obtoku je presegla 600 milijard dolarjev, kar je primerljivo z vrednostjo Tesle. Za bitcoinom je sicer izjemno leto, saj je pridobil skoraj 300 odstotkov, pri čemer ni bil osamljen. Strmo so rasle tudi ostale kriptovalute, ki v veliki meri sledijo bitcoinu. Kdor je kupoval bitcoin v prejšnji noriji in si ji belil glavo z izgubo, lahko sedaj proda z vsaj 50-odstotnim dobičkom, če je seveda v poziciji vztrajal.

Ob tem velja opozoriti, da se je doslej še čisto vsaka strma rast končala s korekcijo. Četudi je dolgoročni trend pozitiven, parabolične rasti niso vzdržne in se zlomijo. Nazadnje je bitcoin z 20.000 dolarjev klecnil na 3.000 dolarjev, kar predstavlja 85-odstotni padec vrednosti! Za investitorje je najtežje dejstvo, da ti padci niso kratkotrajni, temveč po hitrih in globokih padcih tečaji še mesece ali leta drsijo in iščejo dno. Nihče ne ve, kje se bo tokratni trend ustavil in obrnil. Današnje dogajanje kaže, da velja biti skrajno previden. Volumen trgovanja je namreč prav tako na rekordnih ravneh.