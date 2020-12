Bitcoin podrl dosedanji rekord

Vrednost bitcoina je presegla 20.000 dolarjev, s čimer je potolkla dosedanji rekord s konca leta 2017. Včeraj je bitcoin pridobil šest odstotkov in dosegel 20.600 dolarjev, kar predstavlja več kot 400-odstotno rast od minimuma pri 3.600 dolarjih marca letos. Kdor je torej kupoval na zadnjem vrhu leta 2017 in je z jeklenimi živci zdržal do danes, je zlezel iz rdečega. A marsikdo je vmes obupal in prodal, nekateri pa so seveda tudi dokupovali ali živahno trgovali. V zadnjih 24 urah je pridobil še - 14 odstotkov.

Bitcoin je šel že čez več ciklov balonaste rasti in upada, še vsakokrat pa je presegel prejšnji vrh. Tudi to pot je tako, zato se vsi sprašujejo, do kam še lahko gre. Leta 2017 je zrasel za 900 odstotkov, preden se je prekucnil, to pot je le na pol te poti, če gledamo relativno.

Analitiki ocenjujejo, da so tokratno rast zakrivile večje inštitucije in banke, ki so začele kazati interes za bitcoin. PayPal je na primer napovedal, da bo podprl bitcoin, pojavili so se tudi skladi, ki vlagajo v kriptovalute ipd. K temu je treba prišteti tudi efekt poceni denarja, s katerim centralne banke polivajo svet in za katerega investitorji obupano iščejo katerokoli investicijo, ki bi prinesla več od ničelnih ali celo negativnih obresti na bankah. Bitcoin je ena izmed bolj tveganih možnosti.