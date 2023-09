Objavljeno: 8.9.2023 05:00

Birmingham je šel s SAP-a na Oracle – in zapravil petkrat več od načrtov

Največja lokalna samouprava v Evropi, birminghamska mestna uprava, je tik pred plačilno nesposobnostjo. Krivično bi bilo to pripisati zgolj katastrofalnemu prehodu na novo IT rešitev, ki se je podražila za štirikrat, je pa k temu gotovo prispevala. To je zgodba o prehodu s SAP na Oracle.

V Birminghamu so se leta 2018 odločili, da bodo zamenjali SAP-ov informacijski sistem za kadrovske in finančne zadeve z novim, ki bo temeljil na programski opremi Oracle. Po prvotnih načrtih bi moral prehod stati slabih 20 milijonov funtov, a se je potem dražil in dražil. Predlani so stroški projekta že presegli 40 milijonov funtov.

Migracija je letos sicer uspela, a je projekt stal več kot 100 milijonov funtov, kar je petkrat več od prvotnih ocen. Oracle sicer prehod birminghamske mestne uprave navaja kot primer uspešne migracije, precej manj navdušeni pa so naročniki. Maja letos je moral novi vodja sveta John Cotton priznati, da so stroški z 19 milijonov pobegnili na 100 milijonov funtov.

Neuradno je iz Birminghama moč slišati, da Oraclov sistem ERP v oblaku preprosto ni primeren za naloge, ki jih od njega pričakuje mestna uprava. Primernejši je za podjetja. Predhodni SAP-ov sistem je bil močno prilagojen za potrebe naročnika, v Oraclovem sistemu pa jim to ni najbolje uspelo.

Ob tem povejmo, da IT katastrofa ni edina finančna črna luknja v Birminghamu niti največja. Mestna uprava ima še večje težave zaradi sodbe, po kateri mora za nazaj izplačati razliko v plači, ki je od leta 2012 nastala med spoloma zaradi neenakopravne obravnave pri napredovanjih. Ta luknja znaša 1,1 milijarde funte in se še povečuje.

The Register