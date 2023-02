Bing si je izmislil rezultat tekme, ki se še ni zgodila

Nadaljujejo se poigravanja z jezikovnimi modeli umetne inteligence, med zabavnimi opazkami je Bingova vneta razlaga dogajanja na tekmi ameriškega nogometa, ki se sploh še ni zgodila.

Novinarji hiše Associated Press so pred dnevi Microsoftov novi "umetnointeligenčni" iskalnik Bing povprašali po najpomembnejših športnih dogodkih zadnjih 24 ur. Bing je suvereno opisal rezultat in dogajanje na finalni tekmi letošnje sezone ameriškega nogometa – čeprav tekma takrat sploh še ni bila odigrana. Bing je rezultat in dogajanje enostavno »haluciniral«. Tekma se je sicer kasneje odigrala, a povsem drugače, kot je napovedal Bing.

Zanimivo je dvoje – najprej, da je Bing izmišljotino predstavil kot resnico, potem pa še dejstvo, da večina uporabnikov ne razume, kaj pričakovati od teh modelov, oziroma, kakšno je njihovo okvirno delovanje. Podrobnosti o delovanju teh modelov sicer res razume malokdo (če sploh), ključno pa je, da za seboj enostavno nimajo inteligence, kot si jo praviloma predstavljamo ljudje. Bing in ostali (ChatGPT) nimajo razumevanja, kaj jih v resnici sprašujemo. Vprašanje postavijo v kontekst besedil, ki so jih dotlej obdelali, in vrnejo odgovor, zasnovan na odgovorih, ki so do tistega trenutka bili najbolje sprejeti. Bingov odgovor je bil torej sestavljen na podlagi milijard obdelanih besedil, najdenih v spletu – besedil, v katerih se opisujejo dogajanja na tovrstnih tekmah.

Omenjeni modeli so izredno zanimivi, a kot se vse pogosteje poudarja, se lahko tudi zelo motijo.