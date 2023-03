Bing lahko ustvarja slike z algoritmom OpenAI DALL-E

Ker je Microsoft v OpenAI vložil deset milijard dolarjev, si podjetji delita tehnologije, kamor sodijo tudi modeli umetne inteligence. V Bing so veliki jezikovni model vgradili minuli mesec, sedaj pa je dobil še možnost ustvarjanja slik. Bing Image Creator uporablja nadgrajeni DALL-E, ki je bil javnosti prvikrat na voljo jeseni.

Za zdaj je Bing Image Creator dostopen uporabnikom, ki imajo Bing Chat. Za njegovo uporabo se je treba vpisati v čakalno vrsto in dobiti povabilo, kar traja kakšen mesec. Obstoječi uporabniki pa so sedaj dobili še dostop do modela za ustvarjanje slik. Ta je vgrajen v Bing Chat, ki mu lahko med pogovorom preprosto naročimo, naj izriše kakšno sliko, pa bo to storil. Druga možnost je uporaba namenske spletne strani bing.com/images/create.

Po delovanju je zelo podoben DALL-E. Vpišemo ključno besedo ali opis (prompt), pa bo model ustvaril štiri slike. Omejitev je le vaša domišljija. Uporaba je za zdaj brezplačna.