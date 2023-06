Binance zapušča Nizozemsko in ima velike težave v Franciji

Največja svetovna borza kriptovalut se je po napovedanem odhodu iz Nizozemske znašla še pod drobnogledom francoskih oblasti zaradi neustreznih postopkov proti pranju denarja.

Borza Binance je napovedala, da zapušča Nizozemsko, ker ji ni uspelo pridobiti licence nizozemske centralne banke. Skoraj istočasno so francoske oblasti obiskale njihove pisarne v Franciji in sprožile postopek v zvezi s pranjem denarja. Kriptovalute, ki so v zadnjih letih postale priljubljena sredstva za trgovanje tako malih kot velikih vlagateljev, so trenutno pod pritiskom regulatorjev po celem svetu. V ZDA borzo Binance tako tožijo kar dve finančni instituciji, Komisija za vrednostne papirje SEC in Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami, ki trdita, da je na ozemlju Združenih držav delovala nezakonito in zavestno ignorirala zakone, namenjene zaščiti vlagateljev. Hkrati je SEC borzo in ustanovitelja Changpenga obtožil nepravilnega ravnanja s sredstvi strank ter zahteval zamrznitev vseh njenih sredstev.