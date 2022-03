Binance ne bo blokiral Rusov

Med stopnjujočimi sankcijami zoper Rusijo in celo grožnjami z izključitvijo iz medbančnega sistema SWIFT zeva vrzel, ki je klasične sankcije ne morejo zajeti. Kriptovalut zaradi decentraliziranosti ne morejo prepovedati ali regulirati. Edina točka šibkosti ostajajo menjalnice. Ukrajinska vlada je pozvala mednarodne menjalnice, naj blokirajo dostop z ruskih naslovov, čemur pa se je največji Binance uprl.

Podpredsednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov je vse večje menjalnice pozval, naj preprečijo dostop z ruskih naslovov. To bi škodovalo zlasti civilnemu prebivalstvu iz Rusije in Belorusije, kar je po njegovih besedah nujno. A ustanovitelj in šef Binancea Changpeng Zhao se je že odzval, in to negativno.

Povedal je, da razlikuje med ruskimi politiki in ruskim prebivalstvom, saj se mnogi ne strinjajo z vojno. Prav tako trdi, da blokada na Binanceu ne bi rešila ničesar, saj bi se ljudje pač premaknili na druge menjalnice. In tako Binance ni blokiral nikogar.

To se sicer sliši lepo, a s tem menjalnice tvegajo, da jih bodo po prstih regulatorji. Dokler omogočajo tudi pretvarjanje v uradne valute, so namreč odvisne od uradnih plačilnih sistemov. Če regulatorji ocenijo, da kršijo sankcije, embargo ali zakonodajo, jim prav lahko ukinejo dostop do finančnih storitev.

Francoski finančni minister je včeraj že dejal, da bo Evropa v nove pakete sankcij vključila tudi blokado kriptovalut. Obstaja namreč resna možnost, da bi jih sicer bogataši in oligarhi uporabili za izmikanje sankcijam. To se sicer ne more zgoditi hitro niti ne neopaženo, saj so vse transakcije javne, ne pa tudi udeleženci.