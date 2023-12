Binance in nekdanji šef morata plačati milijarde

Zvezno sodišče v Illinoisu je potrdilo napovedano poravnavo, ki jo je kriptomenjalnica Binance sklenila s Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC). Binance je kršila zakon o trgovanju z blagom (Commodity Exchange Act) in pravila CFTC, zato bo plačala 2,7 milijarde dolarjev globe. Dodatno bo ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor Changpeng Zhao plačal 150 milijonov dolarjev kazni.

Zhao je konec novembra priznal kazniva dejanja iz obtožnice, med njimi pranje denarja. Prav tako je Binance priznala kršitve zakonodaje. Plačilo sestoji iz 1,35 milijarde dolarjev neupravičeno zaračunanih transakcijskih stroškov in 1,35 milijarde dolarjev globe. Poleg tega bo moral še Samuel Lim, ki je bil v Binance odgovoren za skladnost (chief compliance officer), plačati 1,5 milijona dolarjev kazni zaradi sodelovanje pri kaznivih dejanjih.

S tem je postopek CFTC proti Binance zaključen. Binance je v minulih 18 mesecih pošteno prevetrila svoje poslovanje in se tudi umaknila z nekaterih trgov, denimo Nizozemske. Poleg tega je morala Binance sprejeti številne ukrepe za obvladovanje tveganj, zlasti na področju ugotavljanja identitete strank in preprečevanja pranja denarja. Novi izvršni direktor Richard Teng dodaja, da je Binance sedaj bistveno bolj urejeno podjetje in da so burni časi mimo.

Zhao še vedno čaka na kazen, ki bi lahko znašala do 18 mesecev zapora za pranje denarja. Kazen bodo izrekli 23. februarja 2024, v poravnavi pa se je odpovedal pritožbi, če bo kazen krajša od tega.