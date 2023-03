Objavljeno: 22.3.2023 07:00

Bill Gates: Umetna inteligenca je najpomembnejši izum v zadnjih desetletjih

Bill Gates je v svojem blogu zapisal, da je umetna inteligenca (UI) enako revolucionarna kot mobilni telefoni, internet ali grafični uporabniški vmesnik (GUI), ki je prinesel razmah osebnega računalništva.

Razvoj UI je po njegovem mnenju tako temeljen kot razvoj mikroprocesorjev, osebnih računalnikov, interneta in mobilnih telefonov. Gates je prepričan, da bo UI spremenila način dela, učenja, potovanja, zdravstvenega varstva in komunikacije med ljudmi. Celotne industrije se bodo preusmerile okoli nje, podjetja pa se bodo razlikovala po tem, kako dobro jo uporabljajo. Gates je prepričan, da bo UI pomagala zmanjšati neenakosti v svetu, še posebej na področju zdravstva, izobraževanja in podnebnih sprememb.

V svojem blogu je Gates opisal tudi, kako je ekipa iz OpenAI uspela trenirati umetno inteligenco, da je opravila izpit iz biologije na ravni univerze, četudi se ni specifično učila ravno bilogije.