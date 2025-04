Objavljeno: 4.4.2025 05:00

Bill Gates pokazal izvorno kodo prvega Microsoftovega izdelka, Altair BASIC-a

Na današnji dan pred 50 leti je bilo ustanovljeno eno najbolj znanih podjetij v svetu programske opreme. Bill Gates in Paul Allen sta v Albuquerqueju v Novi Mehiki ustanovila Microsoft, ki je še danes velikan. Omenjeno obletnico je Gates obeležil na simpatičen način, saj je javno objavil izvorno kodo Altair BASIC-a.

Kot pravi Gates, je bil pred Windows 95, Xboxom ali umetno inteligenco Altair BASIC izdelek, ki je podjetju omogočil razvoj. Kodo za programski jezik BASIC za računalnike Altair 8800, ki jih je izdeloval MITS, sta napisala Gates in Allen. BASIC je segal v leto 1964 na Dartmouth College.

Interpreter za Altair 8800 bo velik uspešnica, sta verjela Gates in Allen, le napisati ga je bilo treba. Allen je pisal simulator za Altair 8800, ki je tekel na Harvardovem računalniku PDP-10, Gates je pisal interpreter, njun kolega Monte Davidoff pa matematične knjižnice. Dva meseca pozneje so imeli kodo, ki so jo bili obljubili MITS-u. Direktor Ed Robert je bil nad izdelkom navdušen, s čimer je postal prvi Microsoftov produkt.

