Bill Gates podprl sledenje uporabnikom v času koronavirusa

Bill Gates, drugi najbogatejši človek na svetu, je na Redditu med drugim podprl idejo o sledenju uporabnikom pametnih telefonov, s katero bi lažje sledili širjenju novega koronavirusa.

Gates je sicer že leta 2015 imel govor v okviru predavanj TED o naslednji veliki epidemiji in kako nanjo nismo pripravljeni. Govor je potekal v času epidemije ebole, v zadnjih tednih pa je pritegnil ogromno pozornosti zaradi dogajanja okoli trenutne svetovne epidemije. Gates in njegova žena sta preko fundacije podarila 100 milijonov dolarjev za razvoj rešitev na področju diagnostike, zdravil in cepiv. To je sicer le dober promil njegovega skupnega premoženja, ki je ocenjeno na slabih 100 milijard dolarjev.

Po njegovem mnenju je socialno distanciranje najpomembnejša in najbolj učinkovita kratkoročna rešitev. Meni, da če se država ukrepov pravilno loti, bodo rezultati vidni po šestih do desetih tednih. Bill poudarja, da je v ZDA organizacija slaba, sploh kar se tiče testiranja. Zaradi tega tudi predlaga omenjeno sledenje uporabnikom, podobno, kot to počno v Južni Koreji.

6Af6b_wyiwI