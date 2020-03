Bill Gates odhaja iz uprave Microsofta

Bill Gates je v sporočilu za javnost oznanil, da odhaja iz upravnega odbora družbe Microsoft, ki jo soustanovil leta 1975. Poleg tega je napovedal tudi odhod iz upravnega odbora družbe Berkshire Hathaway, kjer je bil prav tako član. Gates je odločitev utemeljil z željo, da bi rad skupaj z ženo Melindo Gates še več časa namenil človekoljubnim aktivnostim na področjih globalnega zdravja, izobraževanja in iskanja rešitev za omilitev klimatskih sprememb.

Odločitev o odhodu iz uprave, kjer je v zadnjem času imel pretežno svetovalno funkcijo, je del dolgoročnega načrta umika iz vsakdanjega delovanja družbe. Spomnimo se, da je mesto glavnega direktorja prepustil že leta 2000, ko je vodenje družbe prevzel Steve Ballmer. Leta 2008 je nato opustil vsakodnevne aktivnosti v družbi, leta 2014 pa je odstopil še iz mesta predsednika družbe Microsoft.

Kot je znano, Gates večino časa preživi v vodenju fundacije Bill & Melinda Gates, v kateri je udeležen tudi milijarder Warren Buffett. Fundacija skupno razpolaga s skoraj 50 milijardami dolarjev sredstev, ki jih namenja v raziskave, razvoj, organizacijo in še posebej širitev rešitev za izboljšanje življenjskih ter zdravstvenih razmer pretežno v državah v razvoju, izobraževanje in iskanje obnovljivih virov energije. Fundacija vsako leto porabi čez 5 milijard dolarjev za financiranje projektov. Nedavno so tako javno objavili, da prispevajo 100 milijonov dolarjev za borbo proti virusu, ki povzroča COVID-19.