Bill Gates in Melinda Gates se ločujeta

Objavljeno: 4.5.2021 13:00

Bill in Melinda Gates sta v ponedeljek vsak na svojem računu na Twitterju hkrati naznanila, da se po 27 letih zakona sporazumno razhajata. Ustanovitelj Microsofta in kmalu nekdanja soproga bosta še naprej sodelovala pri njuni dobrodelni organizaciji Fundaciji Billa in Melinde Gates, ki trenutno razpolaga s 50 milijardami dolarjev kapitala.

Poročila sta se leta 1994 na Havajih, poznala pa sta se vse od leta 1987, ko se je Melinda zaposlila pri Microsoftu. Spoznala sta se na delovni večerji, kjer sta ugotovila, da delita ljubezen do ugank. Bill Gates naj bi se nad Melindo navdušil, ko ga je premagala v matematični igri.

Nekoč najbogatejši zemljan Gates je vodil Microsoft do leta 2000, nato je vodil nadzorni odbor, lani pa se je povsem poslovil od podjetja, ki sta ga leta 1975 ustanovila s Paulom Allenom, in se je povsem posvetil dobrodelnim dejavnostim.

Gatesova sta že drugi milijarderski par iz Seattla, ki se je odločil za ločitev, potem ko sta to leta 2019 storila Jeff Bezos in MacKenzie Bezos, ki je za slovo dobila štiriodstotni delež v podjetju Amazon, vreden okrog 36 milijard dolarjev. Jeff Bezos ostaja na čelu Amazona, MacKenzie Scott pa je že sveže poročena in se posveča dobrodelnim dejavnostim.

Bill Gates ima trenutno v lasti še 1,37% delnic Microsofta, ki so vredne 26 milijard dolarjev. Skupna »vrednost« Billa je precej višja – okoli 130 milijard dolarjev.

STA