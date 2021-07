Objavljeno: 10.7.2021 15:00

Biden ostro nad tehnološke monopole

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek podpisal dolg ukaz, s katerim več kot desetim različnim agencijam daje naloge in priporočila, s katerimi bodo reagirale na nekaj največjih težav glede konkurenčnosti in monopolov v ameriškem gospodarstvu. Ni skrivnost, da Biden trenutno stanje označuje kot problematično, zlasti za tehnološke velikane, ki so glavne tarče zadnjega ukaza. Biden poudarja, da brez konkurence kapitalizma ni.

V obsežnem paketu navodil, ki sestavljajo ukaz, se vrača nevtralnost interneta, okrepljen nadzor nad združitvami podjetij, preprečevanje nezakonitih praks ponudnikov dostopa do interneta, pravica do popravila tehničnih naprav itd. Biden je naročil podroben pregled odobrenih prevzemov, ki bodo segali tudi v preteklost, kot je denimo prevzem Instagrama, ki je Facebooku uspel leta 2012. Zvezna komisija za trgovino (FTC) je pred kratkim dobila novo vodstvo, in sicer je raziskovalka monopolov Lina Khan postala nova vodja.

Zvezna komisija za telekomunikacije (FCC) bo ponovno vzpostavila nevtralnost interneta, a mora najprej dobiti petega člana. Nevtralnost interneta je Komisija odpravila leta 2017, ko so jo obvladovali kadri prejšnje administracije.

Ukaz pa ni usmerjen izključno na tehnološka podjetja, saj med drugim zadeva tudi obdavčitev, transparentno oglaševanje cen letalskih vozovnic, omejitev sporazumov o nekonkurenci (non-compete agreements) itd.

Ameriška gospodarska zbornica ukrepe kritizira, češ da temeljijo na neresnični predpostavki, da je ameriško gospodarstvo preveč skoncentrirano in monopolno. Dodajajo, da so v številnih branžah velikost in obseg preprosto nujno potrebni, ne pa nezaželeno stanje, ki bi ga bilo treba razkosati.

Sporočilo za javnost iz Bele hiše