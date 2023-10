Objavljeno: 4.10.2023 05:00

Bi plačali 17 dolarjev za Instagram in Facebook brez reklam?

Po poročanju The Wall Street Journala se Meta pripravlja na možnost ponuditi Instagram in Facebook brez oglasov v zameno za plačilo naročnine. Za mobilno aplikacijo Instagram brez reklam naj bi računali 14 dolarjev mesečno, za komplet Instagrama in Facebooka pa 17 dolarjev. Razlog so čedalje strožji pogoji za spoštovanje zasebnosti.

Regulatorji zlasti v EU ponudnikom družbenih omrežij ne dovolijo proste uporabe uporabniških podatkov za strežbo personaliziranih oglasov. Generični oglasi so precej manj dobičkonosni, zato giganti razmišljajo o alternativah, kar so tudi plačljive aplikacije brez oglasov. Meta ni izjema. Tudi TikTok je v torek sporočil, da testirajo plačljivo verzijo brez oglasov.

Snapchat in X (Twitter) sta tu že v prednosti, saj plačljive verzije še prodajata. X pa se tudi na glas poigrava z idejo o absolutno plačljivi aplikaciji. A medtem ko je plačljivi Facebook še precej v prihodnosti, je uporaba osebnih podatkov za strežbo reklam problem zdaj, ki ga mora Meta rešiti do marca, ko se začne uporabljati Digital Markets Act.

Financial Times