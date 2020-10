Belgijska mobilna operaterja sta za 5G izbrala »neHuawei«

Belgijska operaterja Orange in Proximu sta za izgradnjo svojih omrežij 5G izbrali ponudnika Nokia in Ericsson. Oba bosta tudi počasi nadomestila tudi opremo 4G, ki jo je do sedaj zagotavljal kitajski Huawei.

Nokia je bila izbrana za izgradnjo radijskega in omrežnega dela obeh operaterjev, Ericsson pa bo poskrbel za izgradnjo jedrnega dela omrežja. Tretji belgijski mobilni operater, Telenet, se o izbiri ponudnika še ni izjasnil.

Belgija je le ena izmed držav s trendom izključevanja ponudnika Huawei. Britanski BT je denimo za opremo 5G izbral Nokio, zamenjal pa bo tudi vse obstoječe komponente Huaewei, v Avstraliji je bila oprema Huawei zakonsko prepovedana, enako tudi v Novi Zelandiji, v Kanadi pa sta posel prav tako dobila Nokia in Ericsson. V Evropi je stanje še malce bolj nejasno, toda redni obiski ameriškega zunanjega ministra Pompea (tudi pri nas) zagotavljajo, da bo končni rezultat bržkone enak.

V Sloveniji trenutno deluje omrežje 5G operaterja Telekom Slovenija, ki ga je s programsko nadgradnjo obstoječih sistemov zagotovil ponudnik Ericsson. Deluje v istem frekvenčnem pasu kot 4G (2600 MHz), saj se Slovenija »pravih« frekvenc za 5G še ni odločila prodati.

Z veliko mero gotovosti lahko verjamemo, da tudi v Sloveniji Huaweieve opreme 5G ne bo.