Beležnica pozna oblikovanje!

Preiskovalci ameriškega FBI so s poizvedbo pri Googlu, kdo je iskal naslov kaznivega dejanja, našli storilce, ki so avgusta 2020 podtaknili požar v Denverju in ubili pet stanovalcev. To je eden redkih primerov – a ne edini – tako imenovanih obrnjenih iskanj po ključnih besedah. Google je moral pogledati, kdo je iskal posamezne ključne besede, ne katere ključne besede je iskal točno določeni posameznik.