Objavljeno: 22.3.2024 05:00

Beležnica dobiva preverjanje črkovanja in popravljanja

V Windows 11 se Beležnica spreminja v Word v malem oziroma – bolje rečeno – čedalje uspešneje nadomešča upokojeni WordPad. V najnovejši inačici, ki je na voljo v predogledni verziji, je Microsoft dodal funkciji preverjanja črkovanja (spellchecker) in popravljanja (autocorrect).

Dolga je bila Beležnica grdi raček, ki se ni nadgrajeval ali dobival kakršnihkoli novih funkcij, medtem ko je konkurenca v obliki Notepad++ ali Notepad2 napredovala. A počasi se premika. Že leta 2018 je Beležnica dobila podporo za formate Unix in Mac (znaki za konec vrstice so drugačni), nato pa so novosti kar deževale: zavihki, štetje znakov in podpora za UTF-8, če jih omenimo le nekaj.

Sedaj sta tu še preverjanje črkovanja in popravljanje. V kanalih Canary in Dev za Windows 11 sta novosti že na voljo, sčasoma pa bodo za vse, ko pridejo v redni kanal. Beležnica počasi, a zanesljiva postaja čedalje bolj celostna. Vprašanje pa je, če so to funkcije, ki jih uporabniki potrebujejo. Morda bi se moral Microsoft bolj zgledovati po Notepad++ in ne toliko po – Wordu.