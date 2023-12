Objavljeno: 20.12.2023 10:00

Beeper Mini sedaj potrebuje še dostop do Maca

Počasi tudi Beeper Mini postaja še ena izmed aplikacij, ki sicer omogočajo pošiljanje sporočil za iMessage z drugih platform, a je to zapleteno, mučno in nepraktično – pa še Maca zahteva. V najnovejši verziji Beeper Mini, ki bo menda dokončno omogočila pošiljanje sporočil z Androida na iMessage, potrebujemo dostop do računalnika Mac.

V začetku decembra je Beeper navdušil, ko so prvi predstavili aplikacijo, ki jo omogočala tovrstno pošiljanje sporočil, za kar nismo potrebovali računa Apple ID niti Applove naprave. Hitro so se odzvali v Cupertinu in s spremembami protokola to početje ustavili, na kar se je Beeper odzval z novo verzijo, kjer pa smo potrebovali račun Apple ID.

Pa je Apple prekinil še to. Medtem ko se v ZDA pojavljajo pozivi, naj ministrstvo za pravosodje preveri skladnost Applovega delovanja s protimonopolno zakonodajo, se pri Beeperju še naprej ukvarjajo z zagotavljanjem funkcionalnosti. Najnovejši poizkus terja dostop do računalnika Mac, kar precej zmanjša uporabnost aplikacije. Doslej je namreč registracijo upravljal neposredno Beeper z enega strežnika, zato so imeli vsi uporabniki iste enolične identifikatorje. S spremembo pa bodo ti razpršeni, kar bo – vsaj v teoriji – Apple teže blokiral.

Apple seveda lahko sčasoma zakrpa tudi to luknjo, a Beeper računa tudi na publiciteto. Sem sodi tudi morebitna preiskava zlorabe prevladujočega tržnega položaja, ki bi podjetje lahko prisilila v vsaj delno odprtje platforme.