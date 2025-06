Objavljeno: 23.6.2025 05:00

BBC: Perplexity je nelegalno uporabljal naše vsebine

BBC je naslednji v vrsti založnikov oziroma medijskih velikanov, ki ima dovolj uporabe svojih vsebin za trening modelov umetne inteligence brez dovoljenja. Podjetje Perplexity so v ostrem pismu opozorilu, da jih čaka tožba, če ne bodo takoj izbrisali BBC-jevih vsebin in jih prenehali uporabljati.

Problem je globlji in zadeva vse modele umetne inteligence. Ti za trening potrebujejo ogromne količine vsebin, ki so jih ustvarili ljudje. Tehnološki velikani se tega običajno lotijo tako, da njihovi roboti prečešejo celotni splet in shranijo vse, kar je dostopno. A ni vse, kar je dostopno, tudi avtorsko nezaščiteno.

Tožb že doslej ni manjkalo, nazadnje je prav Perplexity tožil The Wall Street Journal zaradi enakih ravnanj. Perplexity in ostali tehnološki velikani situacijo vidijo precej drugače. V konkretnem primeru trdi, da BBC napačno razume tehnologijo, delovanje umetne inteligence in avtorske pravice. Poudarjajo, da Perplexity ni ničesar skopiral in da sploh nimajo lastnega modela, temveč zgolj nudijo platformo za izbiro drugih modelov. BBC odvrača, da ta v številnih primerih vrača dobesedne navedbe iz člankov.

Rešitev, ki jo BBC ponuja, je predvidljiva: za članke bo treba plačati. To ni tako neverjetna zamisel, saj je na primer Reddit že sklenil več pogodb o odplačni rabi vsebin na svoji strani. Področje je še mlado, sodna praksa pa se šele izoblikuje, a težko je verjeti, da bi bile kakovostne vsebine, ki jih ustvarjajo avtorji ter licencirajo založniki, brezplačno na voljo tehnološkim gigantom. Še v manj spornih primerih, kot je Googlovo prikazovanje povzetkov novic, so morali skleniti pogodbe o plačilu.