Objavljeno: 1.10.2025 09:00

Barvni Kindle s pisalom, ki nam zna povedati, kaj smo prebrali do zdaj

Amazon je predstavil Kindle Scribe Colorsoft, prvi Kindle z barvnim zaslonom in možnostjo pisanja.

Barvni Kindle s pisalom spada med najdražje elektronske bralnike na trgu, saj bo stal zajetnih 630 ameriških dolarjev. Nov član Amazonove serije barvnih e-bralnikov Colorsoft je izredno tanek (le 5,4 mm) in ima ohišje iz natančno obdelanega aluminija. Poleg klasičnih funkcij bralnikov Kindle bo omogočal uvoz in izvoz datotek preko Microsoft OneDrive ali Google Drive, nova funkcija Kindle Workspace pa bo olajšala delo s PDF-ji, učbeniki, zapiski in dokumenti.

Med dobrodošle pridobitve zagotovo spada tudi zmožnost Story So Far, ki si jo barvni Kindle Scribe deli s prenovljenim črno-belim modelom. Funkcija uporabnikom ponudi kratek povzetek nazadnje prebrane vsebine, takoj ko znova odprejo knjigo. Povzetek je dolg približno pol do ene strani in je zasnovan tako, da ne razkrije nobenih ključnih preobratov, temveč zgolj osveži spomin na dogajanje, kar je idealno za vse, ki knjigo berejo z daljšimi premori. Umetna inteligenca pomaga tudi pri funkciji Ask This Book, ki omogoča, da uporabnik med branjem označi poljubni odlomek in dobi odgovor na vprašanja, kot so na primer motivi likov ali pomen določene scene. Tudi ta funkcija je zasnovana brez razkrivanja preobratov ali prihodnje vsebine in pomaga poglobiti razumevanje prebranega, ne glede na to, ali gre za leposlovje ali neleposlovna dela. Obe umetno inteligentni zmožnosti sta na voljo izključno za Kindle knjige in predstavljata zanimiv korak v smeri pametnejšega, bolj prilagodljivega branja, ki bralcu pomaga ostati povezan z zgodbo.