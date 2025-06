Objavljeno: 5.6.2025 06:00

Banka Morgan Stanley sama napisala orodje za prevajanje stare kode v angleščino

Ker zna umetna inteligenca pisati kodo, bi jo lahko uporabili tudi za analizo in posodobitev zastarele kode, so ugotovili v ameriški investicijski banki Morgan Stanley. Izdelali so orodje DevGen.AI, ki jim je prihranilo ročno analizo več kot milijonov vrstic kode.

DevGen.AI so predstavili januarja, odtlej pa jim je orodje po lastnih ocenah prihranilo 280.000 ur dela, saj je analiziralo devet milijonov vrstic kode. Nobena skrivnost ni, da je v bančnem svetu ogromno zelo stare kode, ki deluje brezhibno, a počasi zmanjkuje programerjev, ki tako stare jezike res dobro obvladajo. Tak primer je jezik cobol, ki še danes poganja velik del finančnega sistema.

Umetni inteligenci sicer še niso zaupali pisanja kode, so jo pa uporabili za analizo stare kode in pisanje komentarjev oziroma prevoda v angleščino. To lahko potem uporabijo programerji za prepis v moderne programske jezike.

Mike Pizzi, ki v podjetju vodi tehnološki razvoj, je ob tem pojasnil, da obstoječi komercialni dostopni modeli dobro pišejo novo kodo, a so slabši pri razumevanju starejše kode. Da, tudi umetna inteligenca ima enak problem kot ljudje. Zato so v Morgan Stanleyju napisali lastno orodje, ki je bilo nalogi kos. Orodje sedaj za različne namene uporablja dobrih 15.000 razvijalcev, ki jih Morgan Stanley zaposluje po vsem svetu. Z njim lahko prevajajo kodo v angleščino, izolirajo posamezne dele kode za regulatorne preglede in manjše dele tudi že prevajajo v moderne programske jezike. Celotne kode še ni možno prevesti, a se tehnologija izboljšuje, dodaja Pizzi. Ob tem poudarja, da zaradi novega orodja ne bodo odpuščali razvijalcev, a ne pozabimo, da so marca letos že odpustili dva tisoč od 80.000 zaposlenih.

V Morgan Stanleyju je zaposlenim na voljo več orodij umetne inteligence, denimo tudi za pisanje povzetkov sestankov ali za hitro iskanje informacij v obsežnih spisih. Izvršni direktor Ted Pick je lani investitorjem dejal, da bi lahko posamezni zaposleni z umetno inteligenco prihranil do 15 ur dela tedensko. Zagotovo mu bodo našli dodatne zadolžitve, pa lahko dodamo.