Objavljeno: 22.1.2024 07:00

Avtor datotečnega sistema ReiserFS se je javil iz zapora

Hans Reiser je kontroverzna in ekscentrična osebnost, ki je računalniški skupnosti znana kot avtor datotečnega sistema ReiserFS v Linuxu, splošni javnost pa po dosmrtni zaporni kazni zaradi umora svoje žene leta 2006. V zadnjem času je njegov primer spet aktualnejši, saj je Linux lani ReiserFS označil kot zastarel (obsolete), prihodnje leto pa bodo podporo zanj v celoti umaknili iz kode. Sedaj se je odzval tudi Reiser.

Fredrick Brennan, ki ga sicer poznamo kot oblikovalca pisav in ustanovitelja kontroverzne strani 8chan (za kar mu je žal), je stopil v stik z Reiserjem in ga povprašal, ali bi se želel javno odzvati na umik podpore za ReiserFS. Njegov odgovor ni bil le pritrdilen, temveč je bil dolg 6500 besed. Reiser ga je napisal lastnoročno in poslal Brennanu lanskega novembra. Dva meseca pozneje je Brennan pretipkal odgovor in ga javno objavil na internetu, in sicer na Linuxovem forumu LKML.

Hans Reiser spoznan za krivega

Branje je dolgo, a se splača. V pismu je Reiser obžaloval veliko dejanj, začenši z umorom svoje žene, in pojasnil precej odločitev pri razvoju in programiranju, ter na primer predlagal šolam, da uvedejo program iz čustvene inteligence, kakršnega je imel tudi sam v zaporu. Dotakne se celo ameriško-ruskih odnosov, sicer pa je večina pisma vendarle namenjena razlaganju tehničnih in razvojnih odločitev pri pisanju ReiserFS, neuspehu pri iskanju financiranja za ReiserFS 4 in podobno. Kogar zanima zgodovina Linuxa ali pa samo zgodba enega največjih ekscentrikov, bo pismo jadrno prebral – dasiravno z zrnom soli.

Pismo