Objavljeno: 4.9.2025 07:00 | Teme: umetna inteligenca, raziskave, IDC

Avtonomni agenti AI bodo v prihodnjih petih letih zavzeli velik del IT proračunov

Po mnenju analitikov IDC bo umetna inteligenca z avtonomnimi agenti, znana kot Agentic AI, prevladujoči dejavnik povečanja svetovnih IT proračunov v prihodnjih petih letih. Do leta 2029 naj bi vlaganja v to tehnologijo dosegla rekordnih 1,3 bilijona ameriških dolarjev in presegla kar 26 % celotnega svetovnega IT proračuna.

IDC izpostavlja, da naložbe, ki jih poganja rast aplikacij z avtonomnimi agenti AI že danes doživljajo izjemno rast. Rast iz leta v leto naj bi znašala v povprečju 31,9 % med letoma 2025 in 2029, kar kaže na izjemen tehnološki in nov finančni zagon na tem področju.

Agentski AI (Agentic AI) se razlikuje od klasičnega generativnega modela po tem, da ne le odgovarja na vrsto pozivov, temveč samostojno upravlja kompleksne, večstopenjske procese in se prilagaja skozi povratne zanke. Gre za inteligentne agente, ki lahko delujejo samostojno in avtomatizirano – od načrtovanja, odločanja do izvajanja akcij.

Takšna sposobnost omogoča učinkovito upravljanje tako imenovanih agentnih flot, kjer več sistemov sodeluje v dinamičnih okoljih, na primer na robu omrežja (edge computing), med IoT napravami ali v industrijskih procesih.

Analitiki IDC menijo, da bo prav ta sprememba paradigme, prehod od reaktivne k proaktivni in prilagodljivi AI, sprožila rekordne naložbe. Čeprav gre za izjemno rast, IDC ostaja previden, saj napoved temelji izključno na preverjenih številkah in trendih, brez špekulacij.

