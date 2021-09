Avtomobilski proizvajalci z 210 milijard dolarjev slabšo prodajo

Zaradi pomanjkanja polprevodnikov bodo po novi napovedi analitskega podjetja AlixPartner proizvajalci avtomobilov izdelali 7,7 milijonov manj vozil kot lani.

S tem bodo prihodki v celi industriji po njihovih ocenah manjši za 210 milijard dolarjev. Praktično vsi večji proizvajalci so letos za krajši čas ustavili proizvodnjo, to je storil tudi Novomeški Revoz. Napovedi okoli proizvodnje procesorjev so sicer različne, po nekaterih napovedih se naj bi situacija vsaj v računalništvu v naslednjih mesecih že močno izboljšala. Po drugi strani pa se zaradi novih izbruhov koronavirusa zapirajo tudi logistični centri v jugovzhodni Aziji, predstavnik podjetja AlixPartner pa opozarja, da pričakujejo še več let težav.