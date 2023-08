Avtomobili vedo vse o nas in to je narobe

Moderni avtomobili imajo vgrajene kartice SIM, ki jim omogočajo nenehno povezljivost z internetom. Prav tako imajo za potrebe navigacije vgrajen modul GSM, kar kliče po strogem nadzoru, da ne bi podatki curljali v neprave roke. V Kaliforniji bo tamkajšnji varuh zasebnosti uvedel preiskavo, kako proizvajalci avtomobilov ravnajo s kopico podatkov, ki se na tak način zbirajo.

CPPA (California Privacy Protection Agency) je sorazmerno nova agencija, katere ustanovitev je predpisala šele nova zakonodaja iz leta 2020, delovati pa je začela 1. julija letos. Prav prvi primer, ki ga bodo obravnavali, pa bodo lokacijski podatki iz avtomobilov. Ti so dandanes tako pametni, da ne poznajo le lokacije vozila, temveč zaradi povezave s telefoni tudi zgodovino brskanja po internetu, glasbeni okus, nakupovalne navade in še marsikaj. Za vse to pa so številni oglaševalci in podobna podjetja pripravljeni dobro plačati.

Evropski varuhi zasebnosti so proizvajalce avtomobilov že pozvali k več transparentnosti. Kupci avtomobilov morajo biti obveščeni, kateri podatki se zbirajo, kje se zbirajo in kaj se z njimi počne. Zanimivo je, da v Kaliforniji na tem področju bolj sodelujejo z EU kakor z Washingtonom.